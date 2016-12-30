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"Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"

30.12.2016 12:42
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"Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"

Блогер под ником Адольф Донецкий на othervision.info опубликовал ироничный и злой пост на тему: "А как вы хотели, твари?"

Вот что он пишет:

"Сегодня был свидетелем эпичного разговора между продавцами на жд рынке Донецка. Суть разговора заключалась в следующем: один из собеседников рассказывал и плакался о том,что его сосед,который прошел афган и готовился в лагерях в рф к замесу на Донбассе, в первом же бою получил однокомнатную квартиру,обшитую деревом и бархатом. Или ,говоря простым языком, подох предатель прям в первом бою за ДАП.

Негодовал один из собеседников по причине того, что афган прошел коллаборант, даже ранения предатель будущий не получил, 2 года афгана — и хоть бы мух злой укусил, а фошизды злые, подарили пулю в голову и на этом боевой путь бибизяны закончился. Властям же недореспублики абсолютно насрать на семью подохшего пособника оккупантов, семья даже гроб покупала за свой счет.

Мораль: просьба к Украинским врачам,которые успешно умеют лечить такие недуги как предательство коллаборационизм, поскорее заходить в Донецк. Работы здесь непочатый край".


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Афганистан, бой, смерть, боевик, фашизм, ДНР
 
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