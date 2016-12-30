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Архив - Донецкая область

Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой

30.12.2016 15:44
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Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой

Водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитях магистральных водоводов диаметром 1200 мм.

Об этом сообщает компания "Вода Донбасса".

Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено и гидротехнические сооружения заполнены.

"Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.


Фото: www.unian.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, Вода Донбасса, порыв
 
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