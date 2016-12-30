Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой

Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено и гидротехнические сооружения заполнены.

"Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.