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Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой
30.12.2016 15:44
Водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитях магистральных водоводов диаметром 1200 мм.
Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено и гидротехнические сооружения заполнены.
"Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Фото: www.unian.net/
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, Вода Донбасса, порыв
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