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Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве

30.12.2016 09:32
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Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести одну из встреч с главарями непризнанных "республик" "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве.

Об этом нардеп заявила в эфире "Шустер Live", передает "Левый берег".

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", - написала Савченко.

Напомним, 15 декабря депутаты из различных фракций подготовили проект постановления об исключении депутата от фракции "Батькивщины" Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, 22 декабря Верховная Рада поддержала проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

Напомним, в декабре Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

 Служба безопасности Украины савченко переговоры захарченко плотницкий заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

 


Фото: obozrevatel.com/

Теги: Донбасс, Савик Шустер, Киев, встреча, Захарченко, Плотницкий
 
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