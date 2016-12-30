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Сегодня боевики стреляли по Новозвановке и Павлополю
30.12.2016 09:42
Ночью боевики дважды били из гранатометов по Новозвановке, из стрелкового оружия открывали огонь по Павлополю. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Ночь прошла не совсем спокойно. К 6 утра было три обстрела. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по Павлополю, из гранатометов и стрелкового оружия - дважды по Новозвановке", - отметил он.
Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения АТО.
По сравнению с предыдущими сутками количество обстрелов уменьшилось.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Донецкая область, боевики, обстрелы
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