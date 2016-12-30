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Архив - Донецкая область

"Шахтер" обнародовал отчет о заработанных миллионах

30.12.2016 07:56
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"Шахтер" обнародовал отчет о заработанных миллионах

"Шахтер" на официальном сайте обнародовал годовой отчет. Об этом сообщает  shakhtar.com.

Согласно годовому отчету "Шахтера", за прошлый сезон донецкий клуб заработал 2,7 млрд грн. Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне (1,6 млрд).

Доход от продажи и аренды футболистов составил 1,7 млрд грн. Доходы от УЕФА и ФИФА - 586 млн грн. А коммерция принесла клубу 356 млн грн.


Фото: shakhtar.com/ua/

Теги: Донбасс, футбол, шахтер , деньги, сумасшедший, год
 
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