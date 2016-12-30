Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" и "Майорске" машины в несколько рядов - информация от очевидцев

30.12.2016 11:35

Как сообщает общественная организация "Донбасс SOS", со ссылкой на Госпогранслужбу Украины,сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» на въезд с неконтролируемой территории было 70 автомобилей, а в обратном направлении находилось 120 авто. В контрольном пункте «Марьинка» на въезд 200 авто и на выезд находилось 250 транспортных средств. В «Новотроицком» 10 авто на въезд и 100 авто на выезд. КПВВ «Гнутово» на въезд 180 и 160 выезд.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут

«10.00: в сторону Донецка было много ночующих, движение есть. Очередь больше 200 машин».

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

«9.30: с Донецка очередь на знаке «202», примерно 150-200 машин».

«9.30: на Донецк 2 км очередь до кольца, движение слабое».

«10.30: из Донецка на 0 блокпосту очереди не было, на основном 110 машин».

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«9.00: пока стоит очередь. Машин около ста в сторону Донецка».

«9.30, в сторону Мариуполя: Еленовка ‒пусто, перед Березовым машин 150.Только что продвинулись на 10 машин».

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

«10.30: на Октябре машин нет! В сторону Мариуполя машин 15. Очереди почти нет! Красота».

«10.45: очередь машин 40 на Донецк».

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