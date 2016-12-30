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Ситуация на блокпостах на линии разграничения в Донбассе на утро 30 декабря
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" – 70/120; "Марьинка" – 200/250; "Новотроицкое" – 0/100; "Гнутово" – 180/60.
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО, пересекли 23,9 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины,в частности:
"Майорск" – 5615 человек и 800 транспортных средств;
"Марьинка" – 6480 человек и 1295 транспортных средств;
"Новотроицкое" – 5055 человек и 1090 транспортных средств;
"Гнутово" – 3010 человек и 765 транспортных средств;
"Станица Луганская" – 3695 человек.
Вчера в КПВВ "Марьинка" и "Майорск" сотрудники Краматорского отряда зафиксировали три случая, когда наши соотечественники пытались "решить вопрос" о беспрепятственный пропуск через линию разграничения за денежное вознаграждение.
На свои предложения украинцы получили от пограничников категорические отказы, после чего правонарушителей передали сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.
Государственная пограничная служба обращается к гражданам не создавать прецеденты и не пытаться в любой форме, в том числе путем предложения средств, повлиять на принятие правового решения правоохранителями.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, монитор, блокпост, Госпогранслужба
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