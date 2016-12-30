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Архив - Донецкая область

В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат

30.12.2016 16:07
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В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат

В Бахмуте 40% переселенцев проверку места проживания не прошли и были лишены всех социальных выплат.

Об этом сообщила начальник УТиСЗН Бахмута Инна Сподина, передает  "Вечерний Бахмут".

60% переселенцев, зарегистрированных в городе, успешно прошли проверку места жительства.

Стоит отметить, что среди тех, кто не прошли проверку есть и переселенцы, которые постоянно проживают в городе, но не могут по тем или иным причинам прибыть в назначенное время в УТиСЗН.

Такие случаи приводят к скандалам, один из которых произошел прямо на сессии горсовета, когда одна из переселенок обвинила Сподину в том, что ее подчиненные занимаются имитацией работы. Конфликт быстро урегулировали, поручив соответствующим службам немедленно рассмотреть вопрос о возобновлении выплат переселенцам.
 
В то же время жители города продолжают в социальных сетях сообщать о том, что находят в своих почтовых ящиках приглашения для переселенцев, которые якобы зарегистрированы в их квартире.

"В этом случае не нужно паниковать, а нужно просто сообщить в УТиСЗН о том, что по данному адресу никто из ВПЛ не проживает. Наличие зарегистрированных переселенцев никак не влияет на начисление жилищных субсидий или право наследования жилья", - сказала Сподина.


Фото: www.donbassforum.net/

Теги: Донбасс, проверка, выплаты, переселенцы, Бахмут
 
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