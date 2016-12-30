В "ДНР" пожаловались, что Киев передал Донецку пленных сепаратистов без украинских паспортов

30.12.2016 16:13

Представители украинской власти не вернули документы троим сторонникам "ДНР", освобожденным из плена 29 декабря. Об этом сегодня заявила так называемый уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ.

"На последней встрече в Минске уполномоченные представители официального Киева пообещали, что у каждого из тех, кого они отпустят, будет акт помилования и документ, удостоверяющий личность. Из тех 10 граждан, которых передали Донецкой Народной Республике, у троих нет паспортов", — говорится в заявлении Морозовой.

В "ДНР" же всем жителям "республики" предлагают получать документы "республики". "Паспорт" фейковой "ДНР" может разрешить все проблемы адептов республики.





