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В "ДНР" пожаловались, что Киев передал Донецку пленных сепаратистов без украинских паспортов
30.12.2016 16:13
Представители украинской власти не вернули документы троим сторонникам "ДНР", освобожденным из плена 29 декабря. Об этом сегодня заявила так называемый уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ.
"На последней встрече в Минске уполномоченные представители официального Киева пообещали, что у каждого из тех, кого они отпустят, будет акт помилования и документ, удостоверяющий личность. Из тех 10 граждан, которых передали Донецкой Народной Республике, у троих нет паспортов", — говорится в заявлении Морозовой.
В "ДНР" же всем жителям "республики" предлагают получать документы "республики". "Паспорт" фейковой "ДНР" может разрешить все проблемы адептов республики.
Фото: dnr-news.com/
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Киев, обмен, паспорт
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