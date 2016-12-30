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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пожаловались, что Киев передал Донецку пленных сепаратистов без украинских паспортов

30.12.2016 16:13
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В "ДНР" пожаловались, что Киев передал Донецку пленных сепаратистов без украинских паспортов

Представители украинской власти не вернули документы троим сторонникам "ДНР", освобожденным из плена 29 декабря. Об этом сегодня заявила так называемый уполномоченный по правам человека в ДНР" Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ.

"На последней встрече в Минске уполномоченные представители официального Киева пообещали, что у каждого из тех, кого они отпустят, будет акт помилования и документ, удостоверяющий личность. Из тех 10 граждан, которых передали Донецкой Народной Республике, у троих нет паспортов", — говорится в заявлении Морозовой.
В "ДНР" же всем жителям "республики" предлагают получать документы "республики". "Паспорт" фейковой "ДНР" может разрешить все проблемы адептов республики.



 


Фото: dnr-news.com/

Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Киев, обмен, паспорт
 
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