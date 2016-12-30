В Донецке активизировались "ополченцы", целый день по городу перемещается военная техника (ФОТО)

30.12.2016 18:06

Жители Донецка целый день фиксируют военную технику боевиков, которую можно увидеть в разных районах города. Об этом они сообщают в социальных сетях. Новость передает "ДонПресс".

Несколько машин были замечены в районах, прилегающих к линии фронта — в частности, в Киевском. "B #Донецк 15−06к "Два тента и кунг на север по Университетской", — написал один из очевидцев.

"Путенские заехали со стороны путиловки и поехали на Ясиноватую", — добавил еще один автор.

"11:00к с ЖД в направлении центра такая-же кавалькада, Уралы и БТР другие — очевидно показушная демонстрация дебилов", — сообщают дончане.

Кроме того, машины были замечены и на Южном автовокзале. А одно из орудий боевики разместили прямо во дворе в Ленинском районе — оно стоит рядом со школой № 33.