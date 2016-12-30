В Донецкой области 12-летняя девочка попала в больницу с сотрясением мозга из-за того, что сделала замечание пьяной матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

"Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ее избила собственная мать. По словам девочки, женщина уже несколько дней употребляла алкоголь, при этом не уделяла внимания ни ей, ни ее 4-летнему брату. Когда дочь сделала по этому поводу замечание нерадивой мамаше, та вышла из себя, схватила девочку за волосы и побила кулаком по спине и голове", - отмечается в сообщении.

Выбрав момент, девочка выскочила на улицу и прибежала домой к своей тете, которая живет неподалеку. Женщина решила оставить племянницу у себя на ночь, но через некоторое время заметила у нее признаки недомогания и вызвала медиков. Те констатировали, что у девочки сотрясение головного мозга.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). "Ее санкция предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года", - напомнили в полиции.

Правоохранители проводят дополнительную проверку всех обстоятельств происшествия.