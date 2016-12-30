- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"14:51
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"
Заявление нардепа Надежды Саченко о планах привезти в Киев главарей "Л/ДНР" в Службе безопасности Украины расценивают как возможность допросить их.
Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии "Левому берегу".
"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", - сказала она.
Напомним, 29 декабря депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ближайшую из них она хочет провести в Донецке и Луганске, а позже рассчитывает провести переговоры и в Киеве.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, Киев, СБУ, встреча, комментарий, Захарченко, Плотницкий
- Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве
- Накануне встречи с главарями "республик" Савченко и Рубан встречались с советником главы СБУ
- Что делала Савченко в Минске и кто ее уполномачивал на эту поездку - мнение эксперта
- Плотницкий назвал Савченко "голосом республик", который должен слышать Киев
- Захарченко планирует "освобождать русский город Киев"
- Ахметов не встречался с Захарченко, это провокация,- пресс-служба олигарха
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"14:51
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации12:52
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"14:51
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение14:17
- Пожертвовать Крымом, из Донбасса сделать "Приднестровье-2" - зять Кучмы озвучил свое видение будущего Украины13:58
- Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке13:40
- Украинец получил iPhone 7 за то, что избавился от фамилии Путин (ФОТО)13:28
- Алкоголь подорожал, фрукты стали дешевле - мариупольцы подсчитали цену новогодного стола13:17
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ