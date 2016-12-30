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Архив - Донецкая область

В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"

30.12.2016 14:51
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В СБУ прокомментировали желание Савченко провести в Киеве встречу с главарями "ЛДНР"

Заявление нардепа Надежды Саченко о планах привезти в Киев главарей "Л/ДНР" в Службе безопасности Украины расценивают как возможность допросить их.

Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии "Левому берегу".

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", - сказала она.

Напомним, 29 декабря депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ближайшую из них она хочет провести в Донецке и Луганске, а позже рассчитывает провести переговоры и в Киеве.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Савик Шустер, Киев, СБУ, встреча, комментарий, Захарченко, Плотницкий
 
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