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В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы
30.12.2016 08:55
Школы "ДНР" закроются на зимние каникулы 30 декабря, учебный процесс возобновится 16 января 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого "министерства образования и науки ДНР".
"Согласно структуре учебного года, представленной в базисном учебном плане для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики на 2016-2017 учебный год, зимние каникулы в школах пройдут с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года", — сказано в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, детские дошкольные учреждения "ДНР" работают в штатном режиме, однако их руководству поручено активизировать профилактику гриппа и ОРВИ.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, каникулы, ДНР, школы
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