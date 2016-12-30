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Архив - Донецкая область

В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы

30.12.2016 08:55
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В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы

Школы "ДНР" закроются на зимние каникулы 30 декабря, учебный процесс возобновится 16 января 2017 года. Об этом  сообщили в пресс-службе так называемого "министерства образования и науки ДНР".

"Согласно структуре учебного года, представленной в базисном учебном плане для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики на 2016-2017 учебный год, зимние каникулы в школах пройдут с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года", — сказано в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, детские дошкольные учреждения "ДНР" работают в штатном режиме, однако их руководству поручено активизировать профилактику гриппа и ОРВИ.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, каникулы, ДНР, школы
 
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