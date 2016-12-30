В Славянске военным вручили ключи от квартир

30.12.2016 17:52

Сертификаты на получение квартир и ключи получили сегодня, 30 декабря, военнослужащие Национальной гвардии Украины – воинской части 3035, которая расположена в Славянске, сообщает "Деловой Славянск".

С поздравительными словами перед военными выступили заместитель командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом генерал-майор Ярослав Сподар, начальник Восточного территориального управления генерал-майор Юрий Лебедь, городской голова Славянска Вадим Лях.

"Военные на сегодняшний день обеспечены так, как никогда при независимой Украине. И соответственно, нашим ратным трудом мы доказывали украинскому народу, что он имеет право на защиту, мир и спокойствие", - отметил генерал-майор Ярослав Сподар.

Среди новоселов — военные-контрактники, которые были вынуждены покинуть оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Вручены также сертификаты на получение восьми квартир в общежитии – здании, прилегающем к воинской части.

В планах на 2017 год – продолжить выдачу жилья военнослужащим.



