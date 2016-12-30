Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянске военным вручили ключи от квартир

30.12.2016 17:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске военным вручили ключи от квартир

Сертификаты на получение квартир и ключи получили сегодня, 30 декабря, военнослужащие Национальной гвардии Украины – воинской части 3035, которая расположена в Славянске, сообщает "Деловой Славянск".

С поздравительными словами перед военными выступили заместитель командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом генерал-майор Ярослав Сподар, начальник Восточного территориального управления генерал-майор Юрий Лебедь, городской голова Славянска Вадим Лях.

"Военные на сегодняшний день обеспечены так, как никогда при независимой Украине. И соответственно, нашим ратным трудом мы доказывали украинскому народу, что он имеет право на защиту, мир и спокойствие", - отметил генерал-майор Ярослав Сподар.

Среди новоселов — военные-контрактники, которые были вынуждены покинуть оккупированные части Донецкой и Луганской областей. 

Вручены также сертификаты на получение восьми квартир в общежитии – здании, прилегающем к воинской части.

В планах на 2017 год – продолжить выдачу жилья военнослужащим.



Фото: slavdelo.dn.ua/

Теги: Донбасс, Славянск, квартиры, нацгвардия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх