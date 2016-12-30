Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО ранены трое украинских военных

30.12.2016 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В зоне АТО за прошлые сутки трое украинских военнослужащих были ранены. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"За прошлые сутки в результате боевых действий никто не погиб, но трое наших военнослужащих были ранены", - сказал А.Мотузяник. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, военная база
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх