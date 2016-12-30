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В зоне АТО ранены трое украинских военных
30.12.2016 16:50
В зоне АТО за прошлые сутки трое украинских военнослужащих были ранены. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"За прошлые сутки в результате боевых действий никто не погиб, но трое наших военнослужащих были ранены", - сказал А.Мотузяник.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, ранение, военная база
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