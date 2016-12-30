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ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев
Изменения в вопросах государственной регистрации актов гражданского состояния утверждены приказом Министерства юстиции Украины от 2 декабря 2016 года № 3447/5. Документ вступил в силу 16 декабря 2016 года. Об этом сообщает БФ «Горение» и рассказывает о том, что изменилось в работе РАГСа для жителей неподконтрольных территорий и переселенцев.
Первое и главное
Отныне граждане, которые проживают на временно не подконтрольной украинским властям территории или переселились с нее, могут получить все виды услуг государственной регистрации в отделении РАГСа по месту обращения. Не по месту жительства или расположения суда, в который обратился заявитель, а в любом РАГСе страны.
Изменения в сфере госрегистрации рождения
При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения – необходимых документов, выданных должным образом на подконтрольной украинским властям территории страны – она проводится только на основании решения суда об установлении факта рождения.
Для рассмотрения соответствующего дела в суде, РАГС по просьбе заявителя составляет письменный отказ в проведении государственной регистрации рождения, в котором излагает причины невозможности проведения такой регистрации.
Отказ вместе с заявлением и другими документами следует подавать в суд. В заявлении – указать данные о дате и месте рождения ребенка и сведения об отце ребенка.
Государственная регистрация рождения на основании решения суда проводится:
- отделом РАГСа по месту принятия решения суда в день поступления копии такого решения. Свидетельство о рождении оформляется и выдается лицу, которое было заявителем в суде;
- любым отделом РАГСа в день предъявления решения. Предъявить решение может заявитель или другой законный представитель ребенка.
Изменения в сфере государственной регистрации смерти
При отсутствии оснований для государственной регистрации смерти – необходимых документов, выданных должным образом на подконтрольной украинским властям территории страны – она проводится на основании решения суда об объявлении лица умершим и решения суда об установлении факта смерти в определенное время.
Для рассмотрения судом дела об установлении факта смерти, отдел РАГС по просьбе заявителя составляет письменный отказ в проведении государственной регистрации смерти, в котором излагает причины невозможности проведения такой регистрации.
Государственная регистрация смерти лица, объявленного судом умершим, производится РАГС:
- по решению, направленному судом, после вступления в законную силу;
- или по заявлению лиц, которые были заявителями при рассмотрении дела в суде, а также наследников.
В случае направления судом решения об установлении факта смерти на временно неподконтрольной территории Украины в отдел РАГСа, государственная регистрация смерти производится без всякого обращения. Свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении в орган РАГСа.
Фото: apostille-kiev.narod.ru/
Теги: Донбасс, смерть, правила, изменение, рождение, ДНР, ЛНР, переселенцы
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