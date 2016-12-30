Завтра Порошенко посетит Мариуполь

30.12.2016 15:54

Президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом, - сообщает УНН со ссылкой на свои источники.



По предварительной информации президент прибудет в Мариуполе после полудня. Для приезда главы государства уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.



Также известно, что Порошенко посетит несколько мест в городе, одно из которых - одна из частей Донецкого пограничного отряда.



Ранее сообщалось о подготовке поездки Порошенко в Донецкую область 31 декабря. По информации источников, планируется, что глава государства примет участие в открытии мостов в Закотном и под Славянском.