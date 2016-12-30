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Архив - Донецкая область

Завтра Порошенко посетит Мариуполь

30.12.2016 15:54
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Завтра Порошенко посетит Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом, - сообщает УНН со ссылкой на свои источники. 

По предварительной информации президент прибудет в Мариуполе после полудня. Для приезда главы государства уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности. 

Также известно, что Порошенко посетит несколько мест в городе, одно из которых - одна из частей Донецкого пограничного отряда. 

Ранее  сообщалось  о подготовке поездки Порошенко в Донецкую область 31 декабря. По информации источников, планируется, что глава государства примет участие в открытии мостов в Закотном и под Славянском. 


Фото: www.unn.com.ua/

Теги: Донбасс, визит, Мариуполь, декабрь, Порошенко
 
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