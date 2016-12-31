Боевик Ходаковский рассказал о больших потерях батальона "Восток"

31.12.2016 12:45

Бандформирование "Восток" в этом году потеряло 200 человек убитыми и 300 ранеными. Об этом заявил создатель террористического батальона Александр Ходаковский в ходе интернет-конференции, передает "Остров".

"У нас официально подтвержденных за 2016 год - 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от цифры потерь, которые мы понесли за период войны за 2014 -15 годы. 2016 год, год этого, очень непонятного перемирия, привел "Восток" к таким потерям. Это имеется и подразделения внутренних войск, куда мы интегрировались, это отдельный батальон специального назначения внутренних войск, и подразделения 11 полка, и подразделения батальона теробороны", - рассказал он.





