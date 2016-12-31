- Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы08:23
- Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии08:04
- Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение07:29
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час21:56
- Еще 8 городов Украины внесены в пилотный проект по упрощению регистрации брака21:38
- Мнение эксперта: Кремлю могут дать сигнал: Украина – это ваша сфера влияния21:17
- На автовокзале в Мариуполе у двух мужчин полицейские обнаружили наркотики20:52
- Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем20:06
- Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти 60 тысяч долларов (ВИДЕО)19:47
- Басурин насчитал огромное число разрушений в "республике" и обвинил "пособников терроризма" - украинских волонтеров19:12
Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы
Каждый человек хранит кучу ненужного хлама, причем не только в квартире, но и в жизни. Эксперты рекомендуют избавиться от него прямо сейчас. Об этом пишет "Век".
Обязательства, которые вы не собираетесь выполнять. Вполне вероятно, что вы пообещали кому-то что-то сделать, но на самом деле не имеете ни свободного времени, ни возможности, ни даже желания выполнять свое обещание. Эта ситуация будет вас постоянно напрягать и портить настроение. Лучше позвонить этому человеку прямо сейчас, извиниться и взять свои слова обратно.
Одежда, которую вы больше никогда не оденете. Как правило, женские шкафы и гардеробы буквально ломятся от одежды, которую не носят, но в то же время жалко выбросить. От таких вещей нужно избавляться. Их не обязательно выбрасывать на помойку, можно подарить знакомым, продать или отдать на благотворительность. Очищение окружающего пространства от ненужного хлама привлечет не только обновки, но и новые события в жизни.
Старые кошельки и просроченные банковские карточки. Эксперты утверждают, что деньги сами придут к вам в руки, как только вы избавитесь от старых кошельков, банковских карт с истекшим сроком годности, ненужных чеков и прочего хлама. Деньги любят простор.
События прошлого, которые вызывают сожаление. Каждый человек имеет свои скелеты в шкафу, которые они время от времени достают, рассматривают и высказывают сожаление по поводу своих ошибок. Психологи утверждают, что такая привычка похожа на мазохизм, поэтому все негативные воспоминания нужно выбросить прямо сейчас. Прошлое вернуть невозможно, однако оно может по-разному влиять на будущее. Оно повлияет положительно, если человек извлечет уроки и отпустит его, и отрицательно - если его будут постоянно беспокоить.
Отношения, которые отжили свое. Сейчас лучшее время для того, чтобы окончательно разорвать связи с людьми, которые разрушают вашу личность и вашу жизнь. Это может быть подруга, которая постоянно заставляет вас чувствовать вину, мужчина, за которого вы чувствуете себя некрасивой и ненужной, и так далее. Всех этих людей вы должны оставить в прошлом.
Фото: www.femina.com.ua/
Теги: Донбасс, дом, новый год, мысли, ревизия, голова, вещи
- Каким горошком салат "Оливье" не испортишь?
- В Донецке из-за обстрелов пострадал жилой дом
- Возле дома вице-премьера Розенко под Киевом проходит протестная акция, участвуют и переселенцы (ФОТО)
- Выборы в Донецке обойдутся в девятнадцать миллионов
- Дорого, со вкусом: в особняк Тимошенко пожаловали активисты (ФОТО)
- В Донецке уже нарядили первую европейскую новогоднюю красавицу (ФОТО)
- Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы08:23
- Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии08:04
- Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение07:29
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час21:56
- Еще 8 городов Украины внесены в пилотный проект по упрощению регистрации брака21:38
- Мнение эксперта: Кремлю могут дать сигнал: Украина – это ваша сфера влияния21:17
- На автовокзале в Мариуполе у двух мужчин полицейские обнаружили наркотики20:52
- Геращенко: Поставка воды в "ЛНР" - один из самых проблемных вопросов на переговорах в Минске20:40
- Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем20:06
- Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти 60 тысяч долларов (ВИДЕО)19:47
- Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы08:23
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)08:10
- Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии08:04
- В Украине снова могут быть проблемы с работой Реестра е-деклараций07:49
- Чемпионка мира по быстрым шахматам Анна Музычук стала еще и чемпионкой мира по блицу07:35
- Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение07:29
- Рукотворное чудо07:10
- На Софийской площади в Киеве в новогоднем концерте примут участие более тысячи артистов22:45
- Новый год наступит на секунду позже22:34
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации