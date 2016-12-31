"Главное – чтобы мы говорили о войне в прошедшем времени" - Тымчук

31.12.2016 13:45

Народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук подвел итоги уходящего года и пожелал удачи в Новом году.

"Заканчивается 2016 год. Високосный. Тяжелый. Время собирать камни. В каждом из разделов нет возможности перечислить все успехи и провалы, потому лишь некоторые.

Из плохого:

- Все та же война, что и год, и два года назад. Хотя де-юре у нас по-прежнему не война, а АТО, не оккупированная территория, а ОРДЛО. И по-прежнему гибнут наши ребята, потому что русским пулям и снарядам наплевать на наши аббревиатуры… Через кровь мы создали сильную армию. Но сегодня есть жесткая установка на приоритет дипломатов над пушками. Однако когда мы получим основания верить в «Минск» так же, как верим в ракетный комплекс «Вільха» - увы, большой вопрос.

- Нищета. Можно радоваться траншам МВФ, но это значит радоваться рыбе, не желая освоить удочку. Это – не позиция державы, готовой идти вперед, это – позиция державы, готовой лишь выживать. Бедность, может быть, и не порок. Порок – готовность смириться с ней. Хотя у нас эта готовность исходит как раз от тех, кто о бедности знает лишь понаслышке.

- Время разочарований. Стране, в которой пылает война, катастрофически не хватает Героя. Нет, герои у нас есть, и много – это патриоты, сражающиеся на фронте. Но нам нужны не только герои, которыми мы можем восхищаться и искренне любить. Нам нужен герой, который может объединить и вести за собой. Как здесь не вспомнить Н.Савченко. По скорости набора кредита народного доверия и по молниеносности его последующего профукивания она не напрягаясь сделала мэтра Ющенко. Это талант. Украине в ее разочаровании остается лишь успокаивать себя: великая нация не может рождать одни пустышки, а значит, всему свое время.

Из хорошего:

- Резолюция ПАСЕ с определением РФ агрессором, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму. Долго запрягали, но быстро поехали. Эти резолюции дают многое из конкретики, помимо общей дипломатической победы: так, мы можем рассчитывать на «полноценную» военно-техническую помощь и поставки вооружений и технологий (Запад «стесняется» помогать и продавать оружие странам с внутренним конфликтом, но теперь сам признал, что Украина – жертва внешней агрессии, а это совсем другой коленкор); мы можем «модернизировать» Минский формат, требуя за столом переговоров участия России, как агрессора, а не «посредника» – а это совсем иная ответственность; мы имеем все основания через международные инстанции требовать компенсации от Москвы – как для государства, так и для граждан, пострадавших в результате агрессии. И т.д., и т.п. В общем, это действенный инструмент, главное – с умом им воспользоваться.

- Э-декларирование и прочие антикоррупционные механизмы. Как участник топ-10 самых «нищих» депутатов Рады, могу смело сказать, что впервые в жизни порадовался, что у меня нет миллионов в кубышке)) В любом случае есть надежда, что если в национальном властном недуге глобальной клептомании и не поставлена точка, то отныне она весьма осложнена.

И слава Богу. Ибо коррупция – «наше все»: ее следы и в аннексии Крыма («сдача» оккупантам за деньги региональных подразделений МВД, прокуратуры, СБУ, массовое предательство силовиков в марте 2014-го), и в событиях на Донбассе (ввоз из РФ за взятки нашим пограничникам оружия и наемников весной 2014-го, та же «сдача» структурных подразделений силовиков на Донбассе, то же предательство в марте-апреле 2014-го), и развале ВСУ (тотальное разворовывание армии до 2014 года, раздача должностей и генеральских звезд в этот же период «по блату» и за деньги, как следствие – непрофессиональное командование). И, конечно же, главное последствие коррупции - повальная нищета украинцев. Хотя не без ложки дегтя: теперь борьба с коррупцией сама по себе стала у нас прекрасным «бизнесом», но это отдельная тема.

- Судебная реформа. Сегодня украинский суд (пока еще) - заповедник беспредела, коррупции и несправедливости. Хотя любому понятно, что честные суды – это и благоприятный инвестиционный климат, и борьба с коррупцией, и, в конце концов, главное - та самая справедливость, без которой не бывает успешных стран и обществ.

- Маленькими шажками, понемногу, пыхтя, но Украина все же выбирается из кризиса. Восстанавливается производство в ключевых отраслях; есть мизерный, но все же рост реального ВВП (3-й квартал 2016 – 2% вместо прогнозируемых 1,6%); по сравнению с прошлым годом более чем на 40% возросли инвестиции; замедляются темпы инфляции. Хотя все это – именно восстановление, но никак, увы, не прорыв. О последнем будем говорить, когда вслед за «бумажными» показателями покажет плюс и кошелек украинцев – в покупательной способности.

- Появилось мощнейшее оружие против России. Это - ее собственная пропаганда. В частности, экспериментально доказано, что уровень зомбированности российского общества достиг критического уровня. Теперь, если на ТВ прокрутить изображение Путина больше часа, не менее 90% населения РФ замастурбируют себя до смерти. Возможно, нам пора внедрять свою агентуру на росТВ.

Неопределенность:

- Безвиз. После всех колоссальных усилий и отсутствия конечного результата хочется сказать много «теплых» слов европейским друзьям. С другой стороны, под безвиз с ЕС Украина сделала очень многое из того, что жизненно ей необходимо – в том числе в упомянутой борьбе с коррупцией. Сделай мы все это на десяток лет раньше – сегодня имели бы совсем другую Украину. Так что если бы морковки в лице безвиза и не было, ее стоило бы придумать. По-другому, очевидно, ничего бы не вышло.

- Трамп. Умиляют табуны политологов-экспертов, усиленно прогнозирующих, что да как будет делать Трамп по отношению к Украине и РФ. Это гадание на кофейной гуще. Прелесть Трампа в том, что он – абсолютно темная лошадка. И вовсе не факт, что ликующие сегодня в Кремле трампофилы завтра не будут плеваться и истекать желчью, утверждая, что Обама гадил в российских подъездах куда скромнее и воняло меньше. Вскрытие, то бишь наступающий год, покажет.

В любом случае, в 2016 году у нас хватало и неудач, и успехов. От души хочется, чтобы через год, в конце 2017-го, в перечне «из плохого» числился бы только несостоявшийся полет на Марс, а «из хорошего» - впечатлял размахом и обилием. Главное – чтобы мы говорили о войне в прошедшем времени.

Мира всем, добра и любви в 2017 году! Сильной Украины и сил созидать! С Новым годом!