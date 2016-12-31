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Архив - Донецкая область

ХК "Донбасс" поздравляет с Новым годом

31.12.2016 16:10
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ХК "Донбасс" поздравляет с Новым годом

Хоккейный клуб "Донбасс" поздравляет читателей donbass.ua с наступающими праздниками!

Желаем вам больших побед, пусть каждый день дарит незабываемые эмоции! Мира, здоровья, благополучия вам и всем вашим близким!


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, спорт, хоккей, поздравление, команда
 
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