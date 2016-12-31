Хотя интенсивность обстрелов снизилась, тишины нет - Порошенко

31.12.2016 17:55

Хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Донецкую область.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.