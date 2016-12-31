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Архив - Донецкая область

Хотя интенсивность обстрелов снизилась, тишины нет - Порошенко

31.12.2016 17:55
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Хотя интенсивность обстрелов снизилась, тишины нет - Порошенко

Хотя интенсивность обстрелов снизилась, никакого режима тишины, о котором было договорено, нет. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Донецкую область.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Донецкая область, военные, передовая, Порошенко
 
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