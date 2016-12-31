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Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии
Министр обороны Степан Полторак поздравил военнослужащих с Новым годом и Рождеством Христовым. Уходящий 2016 год был переломным для каждого военнослужащего.
Об этом говорится в видеобращении министра, текст которого размещен на его странице в Facebook. Новость передает 112.ua.
"Мы завершили стратегическое оборонное планирование и приступили к практической фазе реформирования Вооруженных сил", - заявил Полторак.
Министр отметил, что в 2016 году практически все запланированные меры по реформированию армии были выполнены.
Так, на службу по контракту пришло почти 70 тысяч украинцев, что позволило отказаться от мобилизации.
Был создан 100-тысячный резерв Вооруженных сил. При этом уровень подготовки военных, оснащения и обеспечения значительно вырос, отметил Полторак.
Министр сказал, что на 2017 год есть четкое понимание и план, что необходимо сделать для создания Вооруженных сил готовых обеспечить территориальную целостность и покой наших людей.
В своем обращении министр обратился к демобилизованным военнослужащим и волонтерам. "С первого дня вы взяли в свои руки оружие и встали на защиту своей страны. Своим мужеством и героизмом вы дали возможность построить новые Вооруженные силы", - сказал Полторак.
Он обратился и к украинцам, поблагодарив всех за поддержку армии.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, новый год, поздравление, министр обороны
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