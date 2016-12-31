Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии

31.12.2016 08:04

Министр обороны Степан Полторак поздравил военнослужащих с Новым годом и Рождеством Христовым. Уходящий 2016 год был переломным для каждого военнослужащего.

Об этом говорится в видеобращении министра, текст которого размещен на его странице в Facebook. Новость передает 112.ua.

"Мы завершили стратегическое оборонное планирование и приступили к практической фазе реформирования Вооруженных сил", - заявил Полторак.

Министр отметил, что в 2016 году практически все запланированные меры по реформированию армии были выполнены.

Так, на службу по контракту пришло почти 70 тысяч украинцев, что позволило отказаться от мобилизации.

Был создан 100-тысячный резерв Вооруженных сил. При этом уровень подготовки военных, оснащения и обеспечения значительно вырос, отметил Полторак.

Министр сказал, что на 2017 год есть четкое понимание и план, что необходимо сделать для создания Вооруженных сил готовых обеспечить территориальную целостность и покой наших людей.

В своем обращении министр обратился к демобилизованным военнослужащим и волонтерам. "С первого дня вы взяли в свои руки оружие и встали на защиту своей страны. Своим мужеством и героизмом вы дали возможность построить новые Вооруженные силы", - сказал Полторак.

Он обратился и к украинцам, поблагодарив всех за поддержку армии.