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Мира, добра, чтоб не было войны - дончане пожелали киевлянам в Новом году (ВИДЕО)

31.12.2016 09:35
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Мира, добра, чтоб не было войны - дончане пожелали киевлянам в Новом году (ВИДЕО)

Жители Донецка поздравили киевлян с Новым годом. Пожелания были разные.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Киев, новый год, поздравление, житейская история, ДНР
 
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