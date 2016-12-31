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"Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса

31.12.2016 19:02
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"Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в Мариуполе обратился к украинцам на не подконтрольной территории.

"Дорогие наши соотечественники! Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся. Украина – едина, и мы едины", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, житейская история, обращение, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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