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"Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
31.12.2016 19:02
Президент Украины Петр Порошенко в Мариуполе обратился к украинцам на не подконтрольной территории.
"Дорогие наши соотечественники! Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся. Украина – едина, и мы едины", - заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, житейская история, обращение, ДНР, ЛНР, Порошенко
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