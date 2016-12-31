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Перед приездом Порошенко и сенаторов США в Широкино боевики пытались штурмовать позиции ВСУ

31.12.2016 21:47
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Перед приездом Порошенко и сенаторов США в Широкино боевики пытались штурмовать позиции ВСУ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед его приездом в Широкино боевики пытались штурмовать позиции и осуществили артобстрел. Об этом глава государства сообщил сегодня в Мариуполе, - пишет УНИАН.

"Две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге", - отметил Порошенко. 

"Украинские воины не только отбили атаки врага, но поднялись и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск", - подчеркнул президент. 

"Напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении, где в последнее время враг применяет практически весь спектр имеющегося у него вооружения - за исключением разве что реактивной артиллерии", - отметил Порошенко. 

Порошенко также отметил, что перед его вместе с американскими сенаторами приездом в Широкино боевики пытались штурмовать позиции и осуществили артобстрел в этом районе. "Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакой тишины, о которой было договорено в Минске, так и не наступило", - отметил Порошенко. 

"Даже сейчас, когда мы были под Широкино за несколько десятков минут до этого в четырех километрах был артиллерийский обстрел и попытка штурмовых действий, но это не остановило нас", - отметил президент. 

Фото: www.unian.net/

Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики, обстрелы, Порошенко, Мариупольское направление
 
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