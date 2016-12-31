Перед приездом Порошенко и сенаторов США в Широкино боевики пытались штурмовать позиции ВСУ

31.12.2016 21:47

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед его приездом в Широкино боевики пытались штурмовать позиции и осуществили артобстрел. Об этом глава государства сообщил сегодня в Мариуполе, - пишет УНИАН.



"Две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге", - отметил Порошенко.



"Украинские воины не только отбили атаки врага, но поднялись и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск", - подчеркнул президент.



"Напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении, где в последнее время враг применяет практически весь спектр имеющегося у него вооружения - за исключением разве что реактивной артиллерии", - отметил Порошенко.



Порошенко также отметил, что перед его вместе с американскими сенаторами приездом в Широкино боевики пытались штурмовать позиции и осуществили артобстрел в этом районе. "Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакой тишины, о которой было договорено в Минске, так и не наступило", - отметил Порошенко.



"Даже сейчас, когда мы были под Широкино за несколько десятков минут до этого в четырех километрах был артиллерийский обстрел и попытка штурмовых действий, но это не остановило нас", - отметил президент.