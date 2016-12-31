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Поблизу Верхньоторецька СБУ затримала бойовика "ДНР"
31.12.2016 13:15
Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації затримали на лінії розмежування поблизу міста Верхньоторецьк бойовика незаконного збройного формування т.зв. "ДНР".
Під час огляду затриманого правоохоронці виявили паспорт "громадянина ДНР". Зі слів бойовика, він приєднався до незаконних збройних формувань терористів у квітні 2014 року. В тимчасово окупованій Горлівці він патрулював місто та зі зброєю перевіряв документи та автомобілі місцевих мешканців на незаконних блокпостах терористів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, боевик, СБУ, задержание, ДНР
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