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Полиция Донетчины работает в усиленном режиме (ФОТО)
Сотрудники полиции Донецкой области несут службу в усиленном режиме, сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.
В зоне особого внимания - населенные пункты на линии разграничения. Генерал Аброськин проехал линию фронта Марьинского района. Он проверил, как полицейские несут службу ночью в прифронтовых городах и на блокпостах. Всего на 26 объектов сегодня заступили 195 правоохранителей. Из них 130 - приданные силы.
Марьинка
В то время, как мирные города соревнуются в новогодней иллюминации, Марьинка встречает праздники полной темнотой. В городе есть электричество, но жители не включают свет - боятся привлекать излишнее внимание. Горит только елка на площади - единственное, что напоминает о празднике. Сейчас в городе относительная тишина, однако в вечернее время никто не рискует выйти к сияющей огнями елки.
Единственные, кого можно увидеть на улице - полицейские наряды. Правоохранители работают круглосуточно. Обязательно - в полной экипировке (один бронежилет весит около 20 кг), готовы выехать на обстрел и оказать помощь.
На въезде в Марьинку несут службу сотрудники Марьинского отделения полиции и бойцы батальона патрульной полиции особого назначения «Харьков». Их задача - тщательно проверять транспорт и граждан, чтобы не допустить перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатки, проникновения боевиков под видом мирных жителей.
В городском отделении полиции дислоцируется отряд полицейских. Здесь не спят. Дежурная группа, в которую входят представители различных служб, кинолог с верным служебным псом, готовы к выезду.
Красногоровка
Следующий пункт - Красногоровка. По правую сторону дороги от Марьинки в Красногоровку всего в 300-400 м - позиции боевиков. Ее также патрулируют правоохранители.
Вячеслав Аброськин посетил местный участок полиции. Сейчас здесь базируется батальон «Харьков». Старший подразделения с позывным Ярмол показал генералу нехитрый быт бойцов. Они радуются, что волонтеры помогли забить в здании окна, поврежденные обстрелами.
"Конечно, не как дома, но лучше, чем в окопах", - говорят харьковские полицейские.
Окопы здесь близко, по позициям военных до недавнего времени боевики били ежедневно. Прилетало и в город. Здание полиции не раз становилась укрытием от обстрелов. Подвал в отделении оборудован под бомбоубежище. Здесь спасаются не только полицейские, но и местные жители. А в дежурной части правоохранители оборудовали огневую точку - силовики радуются тишине, но готовятся к войне.
Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что оперативная обстановка в городах на линии разграничения стабильна, а главная задача полиции - обеспечить спокойствие людей во время праздников.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Полиция Донбасса, Вячеслав Аброськин, служба занятости
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