Полиция Донетчины работает в усиленном режиме (ФОТО)

31.12.2016 08:51

Сотрудники полиции Донецкой области несут службу в усиленном режиме, сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе.

В зоне особого внимания - населенные пункты на линии разграничения. Генерал Аброськин проехал линию фронта Марьинского района. Он проверил, как полицейские несут службу ночью в прифронтовых городах и на блокпостах. Всего на 26 объектов сегодня заступили 195 правоохранителей. Из них 130 - приданные силы.

Марьинка

В то время, как мирные города соревнуются в новогодней иллюминации, Марьинка встречает праздники полной темнотой. В городе есть электричество, но жители не включают свет - боятся привлекать излишнее внимание. Горит только елка на площади - единственное, что напоминает о празднике. Сейчас в городе относительная тишина, однако в вечернее время никто не рискует выйти к сияющей огнями елки.

Единственные, кого можно увидеть на улице - полицейские наряды. Правоохранители работают круглосуточно. Обязательно - в полной экипировке (один бронежилет весит около 20 кг), готовы выехать на обстрел и оказать помощь.

На въезде в Марьинку несут службу сотрудники Марьинского отделения полиции и бойцы батальона патрульной полиции особого назначения «Харьков». Их задача - тщательно проверять транспорт и граждан, чтобы не допустить перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатки, проникновения боевиков под видом мирных жителей.

В городском отделении полиции дислоцируется отряд полицейских. Здесь не спят. Дежурная группа, в которую входят представители различных служб, кинолог с верным служебным псом, готовы к выезду.

Красногоровка

Следующий пункт - Красногоровка. По правую сторону дороги от Марьинки в Красногоровку всего в 300-400 м - позиции боевиков. Ее также патрулируют правоохранители.

Вячеслав Аброськин посетил местный участок полиции. Сейчас здесь базируется батальон «Харьков». Старший подразделения с позывным Ярмол показал генералу нехитрый быт бойцов. Они радуются, что волонтеры помогли забить в здании окна, поврежденные обстрелами.

"Конечно, не как дома, но лучше, чем в окопах", - говорят харьковские полицейские.

Окопы здесь близко, по позициям военных до недавнего времени боевики били ежедневно. Прилетало и в город. Здание полиции не раз становилась укрытием от обстрелов. Подвал в отделении оборудован под бомбоубежище. Здесь спасаются не только полицейские, но и местные жители. А в дежурной части правоохранители оборудовали огневую точку - силовики радуются тишине, но готовятся к войне.

Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что оперативная обстановка в городах на линии разграничения стабильна, а главная задача полиции - обеспечить спокойствие людей во время праздников.