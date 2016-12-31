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Порошенко на передовой поблагодарил военных за возможность мирно встретить Новый год и Рождество (ФОТО)

31.12.2016 17:47
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Порошенко на передовой поблагодарил военных за возможность мирно встретить Новый год и Рождество (ФОТО)

Возможностью встретить в мире Новый год мы обязаны ВСУ, Нацгвардии, пограничникам и СБУ. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Донецкую область.

"Именно здесь - наиболее важное место, где мы должны поздравлять и благодарить... Возможностью мирно отметить Новый год и Рождество мы обязаны воинам ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, СБУ и другим силовым структурам", - заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что уже побывал на передовой, а также вскоре будет иметь общий обед с офицерами и солдатами.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, передовая, Порошенко, фронт
 
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