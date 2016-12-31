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Порошенко открыл отстроенные мосты на Донбассе, разрушенные боевиками
31.12.2016 19:21
Президент лично дал команду открыть мосты, сообщает 112.ua/.
"Прошу начать процедуру открытия обоих мостов. С Богом и Слава Украине", - сказал Порошенко.
Речь идет в том числе о мосте регионального значения через речку Северский Донецк, который разрушили боевики в июне 2014 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Донецкая область, открытие, Порошенко, мосты
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