Порошенко открыл отстроенные мосты на Донбассе, разрушенные боевиками

31.12.2016 19:21

Президент лично дал команду открыть мосты, сообщает 112.ua/

"Прошу начать процедуру открытия обоих мостов. С Богом и Слава Украине", - сказал Порошенко.

Речь идет в том числе о мосте регионального значения через речку Северский Донецк, который разрушили боевики в июне 2014 года.