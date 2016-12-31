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Порошенко передал пограничникам в Мариуполе бронекатер и открыл систему обнаружения целей AEROS
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, посетил Мариуполь и открыл систему раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей AEROS, сообщает zn.ua.
Система расположена на посту технического наблюдения Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава государства поздравил моряков донецкого отряда Государственной пограничной службы с Новым годом и передал им модернизированный патрульный бронированный катер типа УМС-1000, шесть бронеавтомобилей Humvee, шесть снайперских винтовок, а также шесть беспилотных авиационных комплексов, в составе которых 18 беспилотных летательных аппаратов,
Президент также вручил государственные нагшрады шести пограничникам, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции.
Система раннего выявления , предупреждения и идентификации целей AEROS производства США предназначена для радиолокационного и оптико-электронного наблюдения за надводными, воздушными и наземными целями. Ее технические возможности позволяют обеспечить круглосуточный контроль за Азовским морем в пределах Донецкой области и заблаговременно реагировать на обстановку. В темное время суток охрана морского участка усиливается за счет использования прожекторной станции.
В Госпогранслужбе отметили, что введение AEROS в эксплуатацию дает возможность пограничникам на раннем этапе выявлять, идентифицировать цели и своевременно принимать соответствующие меры для противодействия потенциальным угрозам на государственной границе.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, пограничники, военная техника, Порошенко
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