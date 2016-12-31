Порошенко в Широкино наградил сенатора Маккейна украинским оружием (ФОТО)

31.12.2016 17:12

Вся военная верхушка Украины собралась в одном месте возле линии фронта, сообщил пресс-секретарь президента Украины в Твиттере.

Президент Петр Порошенко приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, послом Мари Йованович, главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко приехал в район Широкино.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом", - написал он в "Фейсбуке".