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Порошенко в Широкино наградил сенатора Маккейна украинским оружием (ФОТО)

31.12.2016 17:12
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Порошенко в Широкино наградил сенатора Маккейна украинским оружием (ФОТО)

Вся военная верхушка Украины собралась в одном месте возле линии фронта, сообщил пресс-секретарь президента Украины в Твиттере.

Президент Петр Порошенко приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, послом Мари Йованович, главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко приехал в район Широкино.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом", - написал он в "Фейсбуке".


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Турчинов, сенатор, Широкино, Порошенко, Муженко
 
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