Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины

Об этом первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин заявил накануне в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Вот сейчас хочу вам сказать: если в следующем году не найдется поводов-возможностей сбросить хотя бы какой-нибудь балласт, в лице Верховной Рады - президента, то к концу года возникнет вопрос не то, что надо менять власть одного на другого, а вопрос, который назревает и звучит так: "Украина была, есть - но может не быть". Вообще в принципе. Как целостного государства. Потому что люди разочаровываются в этом эксперименте, который длится с 1991 года и ни к чему хорошему не привел на данный момент", - заявил Затулин.
По его словам, в 2014 году "вполне возможна была ситуация, когда она (Украина - ред.) могла состоять из республик - она была на "мази", была близка, но она не состоялась и этот факт надо признать".
При этом в 2015 году он лично прогнозов по расколу Украины "не делал, понимая, что первый, второй конверт еще не открыт".
Затулин также заявил, что на смену нынешней власти придут люди "идейно похожие на Савченко".
Как сообщалось, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (университет МИД России) Михаил Александров в своем видео призвал Кремль бомбить Украину по "сирийскому варианту" в случае срыва перемирия на Донбассе.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала перехват разговора советника президента РФ В.Путина Сергея Глазьева об организации сепаратистского движения в Украине. В одном из разговоров Глазьев в частности разговаривает с Кириллом Фроловым, который находясь в Одессе координирует деятельность пророссийских боевиков - для осуществление переворота. Кирилл Фролов до сих пор является сотрудником Института стран СНГ, который возглавляет упомянутый К.Затулин.
Международное волонтерское разведывательное сообщество Informnalm опубликовало вскрытую почту К.Фролова, из которой четко видна антиукраинская деятельность его лично и Института, направленная на раскол страны, в частности при помощи УПЦ МП.
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Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
31.12.2016 16:52
В российской Госдуме Украине угрожают начать раскол страны в конце 2017 года – если Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или президента Украины, пишет censor.net.uа.
Фото: inshe.tv/
Теги: Украина, Донбасс, телевидение, судьи, Госдума
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