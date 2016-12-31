Пресс-центр АТО поздравил украинцев с Новым годом

Поздравление размещено на странице пресс-центра в Facebook.

Спикеры АТО желают украинцам выдержки, силы духа и мира в нашей стране уже в следующем году.

"Возможно, для кого-то 2016 был обычным календарным годом. Но для воинов-патриотов, которые защищают Украинское государство на Востоке – это новые вехи истории борьбы за нашу свободу, за нашу независимость, за нашу святую украинскую землю.

Истекает 2016 год, который убедительно продемонстрировал, что Вооруженные силы Украины получили новые боевые способности и многому научились. Наши воины ежедневно несут службу на Востоке Украины ради осуществления мечты миллионов украинцев от Севастополя до Чернигова, от Донецка до Ужгорода жить в процветающей единой Украине.

Глубоко убеждены, что каждый воин, который встал на защиту Родины, станет героем для своего народа. На всю жизнь сохраним боль в сердце за всех патриотов, которые отдали жизнь за Украину", - сказано в поздравлении.