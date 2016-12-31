Президент наградил пограничников и планирует встречать Новый год с военными (ФОТО)

31.12.2016 18:45

В Мариуполе Порошенко наградил государственными наградами 6 пограничников Донецкого погранотряда, старшему лейтенанту Вячеславу Семенову присвоено звание Героя Украины посмертно.

С начала проведения АТО государственные награды получил 721 пограничник, сообщает 0629.com.ua.

6 бронированных автомобилей Hummer, катер UMS1000, 6 беспилотных комплексов, 10 снайперских винтовок Barrett - это подарок президента украинским пограничникам.

Но самое главное - на посту госпогранслужбы установлена современная система раннего выявления и идентификации целей на Азовском море "AEROS" производства США. Она предназначена для радиолокационного и электронного круглосуточного наблюдения.