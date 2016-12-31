Президент прибув в Широкіно (ФОТО)

31.12.2016 16:55

Президент з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкіно, щоб привітати наших воїнів з Новим роком. Про це повідомила прес-служба голови держави.

Разом з Порошенко на передову приїхали й американські сенатори.