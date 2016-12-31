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Руководитель АТО поздравил украинских воинов с новогодними праздниками
На странице Пресс-центра штаба АТО в Facebook опубликовано поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым для украинских защитников, которые несут нелегкую службу на линии соприкосновения в зоне АТО на Донбассе.
"Дорогие боевые побратимы!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом 2017 и Рождеством Христовым.
В эти прекрасные, наполненные духовным смыслом дни у каждого из нас появляется ощущение особого единства со своей семьей, а также гордости за то, что именно нам с вами выпала судьба с оружием в руках защищать покой и уют своих родных и близких. Ведь в сознании всего украинского народа именно военнослужащие – участники Антитеррористической операции остаются его надежными защитниками.
Уходящий год, вписал в боевую летопись украинского войска новые героические примеры самоотверженного служения Родине в условиях отражения вооруженной российской агрессии на востоке нашего государства.
В борьбе с коварным, беспринципным врагом личный состав воинских частей (подразделений), которые задействованы в Антитеррористической операции продемонстрировал высокий моральный дух, профессиональное мастерство и огромную готовность к самопожертвованию во имя установления мира и спокойствия на многострадальной Донбасской земле.
Как, руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей я горжусь каждым из Вас – за Ваш патриотизм, мужество и безоговорочную верность Военной присяге.
Пусть 2017 год будет щедрым на новые достижения и свершения, а также станет годом восстановления территориальной целостности Украинского государства.
По случаю праздника желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, выдержки, веры и любви, надежды и оптимизма, вдохновения и неисчерпаемой жизненной энергии.
С Новым годом Вас!
С Рождеством Христовым!"
Первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей).
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Рождество, новый год, поздравление, руководство
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- Руководитель АТО поздравил украинских воинов с новогодними праздниками21:33
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