С 1 января увеличивается доплата военным за участие в АТО

31.12.2016 17:39

Об этом на своей странице в facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Про подарки к Новому году. С завтрашнего дня доплата за участие в АТО увеличивается. Первая линия - 6000, вторая - 2400. Это на первый квартал. Со второго квартала следующий этап увеличения доплаты", - пишет Бирюков.