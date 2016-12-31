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С 1 января увеличивается доплата военным за участие в АТО
31.12.2016 17:39
Об этом на своей странице в facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков.
"Про подарки к Новому году. С завтрашнего дня доплата за участие в АТО увеличивается. Первая линия - 6000, вторая - 2400. Это на первый квартал. Со второго квартала следующий этап увеличения доплаты", - пишет Бирюков.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, участие, доплата, военнослужащий, АТО
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