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Сегодня через мост пошел транспорт - Жебривский о восстановленных мостах (ФОТО, ВИДЕО)

31.12.2016 21:01
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Сегодня через мост пошел транспорт - Жебривский о восстановленных мостах (ФОТО, ВИДЕО)

На Донбассе 31 декабря состоялась церемония открытия восстановленных мостов через реки Казенный Торец и Северский Донец, которые ранее были разрушены боевиками.

На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Восстановление моста через реку Северский Донец вблизи села Закитное было начато 26 сентября 2016 года. Также в сентябре было начато строительство моста через реку Казенный Торец.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил в своем Facebook, что оба моста были разрушены летом 2014 года.

"Мосты восстановлены в рекордные сроки: в сентябре мы только начали разбирать завалы, 4 октября забили первую сваю. Сегодня через мост пошел транспорт. Украинский мир окончательно побеждает "русский міръ", - написал он.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, открытие, Порошенко, Жебривский, мосты
 
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