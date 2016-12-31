Ситуация на фронте: боевики стреляли на всех направлениях, всего 20 обстрелов

31.12.2016 19:32

Боевики обстреляли позиции ВСУ на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, а вблизи Марьинки огонь вел снайпер. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкином, Павлополю, Гнутовом, Красногоровке и Старогнатовке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении боевики вели огонь из тех же видов вооружения – в районе Зайцевого и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановку и Кондрашовку Новую. По состоянию на 18:00 часов произошло 20 обстрелов.