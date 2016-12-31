Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на фронте: боевики стреляли на всех направлениях, всего 20 обстрелов

31.12.2016 19:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на фронте: боевики стреляли на всех направлениях, всего 20 обстрелов

Боевики обстреляли позиции ВСУ на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, а вблизи Марьинки огонь вел снайпер. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкином, Павлополю, Гнутовом, Красногоровке и Старогнатовке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении боевики вели огонь из тех же видов вооружения – в районе Зайцевого и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановку и Кондрашовку Новую. По состоянию на 18:00 часов произошло 20 обстрелов.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх