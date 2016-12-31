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Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение

31.12.2016 07:29
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Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение

В целом за минувшие сутки, штаб АТО зафиксировал 48 обстрелов. Об этом пресс-центр сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов по Широкиному и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкиному, Лебединскому и Гнутовому.

На Луганском направлении из 82-мм минометов оккупанты били по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую, Новозвановку, Кондрашевку Новую, урочище Красное Гнилище и Новоалександровку.

На Донецком направлении из стрелкового оружия боевики били по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцевому, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.

В районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отбито. Противник понес потери и отступил.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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