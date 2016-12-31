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В Мариуполе ожидают президента Украины (ФОТО)
В Мариуполе сегодня, 31 декабря, ожидают приезда президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».
Глава государства торжественно передаст военную технику сотрудникам Донецкого отряда Государственной пограничной службы.
Напомним, делегация американских сенаторов вместе с Петром Порошенко сегодня должны посетить Донбасс для презентации американской системы военной защиты.
На побережье Азовского моря планируется открытие современной системы раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей AEROS, которая размещена на посту технического наблюдения Госпогранслужбы.
Президент также передаст шесть беспилотных авиационных комплексов, малый морской бронированный катер охраны «УМС-1000», шесть единиц боевой бронированной техники на базе автомобиля «ХАМЕР», американские бронированные автомобили и снайперские винтовки.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, визит, Мариуполь, Порошенко
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