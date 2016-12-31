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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле въехал в городскую елку (ФОТО)

31.12.2016 14:22
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В Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле въехал в городскую елку (ФОТО)

30 декабря около 19.00  пьяный полицейский на Шевроле Авео выехал на Театральную площадь под главную ёлку Мариуполя, где отдыхали и взрослые и дети и врезался в ограждение. К счастью, никто не пострадал.

Перескочив на автомобиле через бетонный бордюр и попробивав колеса, преступник пытался убежать с места ДТП.  Рядом несли службу полицейские. Они быстро догнали беглеца и скрутили, уложив на асфальт. Прибывшие по вызову врачи скорой констатировали, что водитель пьян. Мужчина с трудом разговаривал.

Сотрудники полиции перенесли водителя из кареты скорой в патрульный автомобиль и увезли в райотдел.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, водитель иномарки не справился с управлением. Это действующий сотрудник полиции. Он привлекается к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения.

Составлены административные материалы по ст.130 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, алкоголь, елка, полицейский
 
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