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В Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле въехал в городскую елку (ФОТО)
30 декабря около 19.00 пьяный полицейский на Шевроле Авео выехал на Театральную площадь под главную ёлку Мариуполя, где отдыхали и взрослые и дети и врезался в ограждение. К счастью, никто не пострадал.
Перескочив на автомобиле через бетонный бордюр и попробивав колеса, преступник пытался убежать с места ДТП. Рядом несли службу полицейские. Они быстро догнали беглеца и скрутили, уложив на асфальт. Прибывшие по вызову врачи скорой констатировали, что водитель пьян. Мужчина с трудом разговаривал.
Сотрудники полиции перенесли водителя из кареты скорой в патрульный автомобиль и увезли в райотдел.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, водитель иномарки не справился с управлением. Это действующий сотрудник полиции. Он привлекается к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения.
Составлены административные материалы по ст.130 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, алкоголь, елка, полицейский
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