В Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле въехал в городскую елку (ФОТО)

31.12.2016 14:22

30 декабря около 19.00 пьяный полицейский на Шевроле Авео выехал на Театральную площадь под главную ёлку Мариуполя, где отдыхали и взрослые и дети и врезался в ограждение. К счастью, никто не пострадал.

Перескочив на автомобиле через бетонный бордюр и попробивав колеса, преступник пытался убежать с места ДТП. Рядом несли службу полицейские. Они быстро догнали беглеца и скрутили, уложив на асфальт. Прибывшие по вызову врачи скорой констатировали, что водитель пьян. Мужчина с трудом разговаривал.



Сотрудники полиции перенесли водителя из кареты скорой в патрульный автомобиль и увезли в райотдел.



Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, водитель иномарки не справился с управлением. Это действующий сотрудник полиции. Он привлекается к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения.

Составлены административные материалы по ст.130 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.