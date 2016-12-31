В Маріуполі військові провели запуск системи «AEROS» (ФОТО)

31.12.2016 19:53

Під час візиту президента України до Маріуполя військові провели запуск системи раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей «AEROS», яку їм привіз Порошенко.

"Сьогодні у Маріуполі запустили систему раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей «AEROS», - повідомив Петро Порошенко у своєму twitter.