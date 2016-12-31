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В Маріуполі військові провели запуск системи «AEROS» (ФОТО)

31.12.2016 19:53
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В Маріуполі військові провели запуск системи «AEROS» (ФОТО)

Під час візиту президента України до Маріуполя військові провели запуск системи раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей «AEROS», яку їм привіз Порошенко.

"Сьогодні у Маріуполі запустили систему раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей «AEROS», - повідомив  Петро Порошенко у своєму twitter.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Мариуполь, система, запуск, Порошенко
 
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