В оккупированном Донецке анонсировали новогоднюю дискотеку (ВИДЕО)

31.12.2016 16:49

Новогоднюю дискотеку проведут власти так называемой "ДНР" на площади Ленина в Донецке в ночь на 1 января 2017 года. Об этом сообщили в так называемой "администрации" областного центра.



По данным "мэрии", танцы под открытым небом начнутся в 19 и продлятся до 22 часов по московскому и ДНРовскому времени.



"Гостей ожидает обширная праздничная программа…, главная площадь окунется в мир зажигательной музыки, танцев и хороводов. В меню: новогоднее интерактивное представление с участием ди-джеев, конкурсы и подарки, хороводы, танцевальные ритмы золотых хитов прошлых лет", - говорится в сообщении.



Обещан и праздничный фейерверк.



Напомним в новогоднюю ночь главарь "ДНР" Александр Захарченко отменил комендантский час.