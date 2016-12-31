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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке анонсировали новогоднюю дискотеку (ВИДЕО)

31.12.2016 16:49
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В оккупированном Донецке анонсировали новогоднюю дискотеку (ВИДЕО)
Новогоднюю дискотеку проведут власти так называемой "ДНР" на площади Ленина в Донецке в ночь на 1 января 2017 года. Об этом сообщили в так называемой "администрации" областного центра. 

По данным "мэрии", танцы под открытым небом начнутся в 19 и продлятся до 22 часов по московскому и ДНРовскому времени.

"Гостей ожидает обширная праздничная программа…, главная площадь окунется в мир зажигательной музыки, танцев и хороводов. В меню: новогоднее интерактивное представление с участием ди-джеев, конкурсы и подарки, хороводы, танцевальные ритмы золотых хитов прошлых лет", - говорится в сообщении. 

Обещан и праздничный фейерверк. 

Напомним в новогоднюю ночь главарь "ДНР" Александр Захарченко отменил  комендантский час. 
 

Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донецк, Донбасс, дискотека, площадь
 
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