В первые дни Нового года Мариуполь посетит глава МИД Австрии

31.12.2016 14:54

Глава МИД Австрии, которая с 1 января по ротации станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), планирует незамедлительно посетить юго-восток Украины, пишет DW.

Как в субботу, 31 декабря, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, его руководитель Себастьян Курц 3 и 4 января побывает с визитом в Мариупольской агломерации (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе.