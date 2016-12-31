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Архив - Донецкая область

В первые дни Нового года Мариуполь посетит глава МИД Австрии

31.12.2016 14:54
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В первые дни Нового года Мариуполь посетит глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии, которая с 1 января по ротации станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), планирует незамедлительно посетить юго-восток Украины, пишет DW.

Как в субботу, 31 декабря, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве, его руководитель Себастьян Курц 3 и 4 января побывает с визитом в Мариупольской агломерации (на юге Донецкой области), чтобы составить представление о происходящем в регионе.


Фото: www.dw.com/

Теги: Донбасс, Австрия, Мариуполь, МИД
 
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