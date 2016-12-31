В следующем году Украина одержит победу и вернет оккупированные территории - Маккейн

31.12.2016 20:18

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Украина сможет вернуть свои земли в следующем году. Об этом он сказал сегодня в Мариуполе, сообщает 112.ua.

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сказал Маккейн.

Он также передал приветствия от американского народа.