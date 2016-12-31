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За сутки в зоне АТО ранен один боец
31.12.2016 13:55
Об этом во время брифинга, который транслировал "112 Украина", сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По данным Минобороны, погибших в зоне проведения АТО за минувшие сутки не было.
"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе Новоалександровки", - сообщил Мотузяник.
Напомним, что вчера в районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отбито. Противник понес потери и отступил.
В целом за минувшие сутки штаб зафиксировал 48 обстрелов.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, ранение, военнослужащий, ВСУ
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