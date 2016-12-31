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Задержанный боевик из "Оплота" рассказал о российских военных на Донбассе
В поселке Ольгинка Волновахского района сотрудниками полиции был задержан боевик батальона "Сварожичи", который входит в состав незаконного вооруженного формирования "Оплот".
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Отмечается, что "оплотовец" приехал на Новый год к маме.
По словам боевика, он стоял на блокпосту. Также он признался, что вместе с ним воевали российские военные, которые нагнали военную технику, в том числе танки, на территорию оккупированного Донбасса.
"Танки нумеровали в России. У нас было два начальника батальона и два начальника штаба. Два из них – особисты из РФ с позывными "Суббота" и "Клин". Все решали они. Они к нам приехали уже в форме и при званиях", - рассказал боевик.
Фото: glavred.info/
Теги: Донбасс, боевик, задержание, ДНР, Вячеслав Аброськин
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