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Дончане встречали Новый год на площади Ленина

01.01.2017 11:11
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Дончане встречали Новый год на площади Ленина

В Донецке в связи с временной отменой комендантского часа жители имели возможность встретить новый год на центральной площади города.
По сообщению, интернет-ресурсов НКТ*, поздним вечером 31 декабря на площади имени Ленина собрались около тысячи человек. Для них была организована праздничная дискотека с эстрадной музыкой разных лет, конкурсы и огненное шоу.
Мероприятие продолжалось около трех часов. Однако по завершении дискотеки многие остались, чтобы встретить Новый год на главной площади страны под бой курантов одного из символов Донецка – часов на Главпочтамте.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник Донецкие новости.



Теги: Донецк, Донбасс, площадь, Новый год
 
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