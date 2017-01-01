Дончане встречали Новый год на площади Ленина

01.01.2017 11:11

В Донецке в связи с временной отменой комендантского часа жители имели возможность встретить новый год на центральной площади города.

По сообщению, интернет-ресурсов НКТ*, поздним вечером 31 декабря на площади имени Ленина собрались около тысячи человек. Для них была организована праздничная дискотека с эстрадной музыкой разных лет, конкурсы и огненное шоу.

Мероприятие продолжалось около трех часов. Однако по завершении дискотеки многие остались, чтобы встретить Новый год на главной площади страны под бой курантов одного из символов Донецка – часов на Главпочтамте.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник Донецкие новости.